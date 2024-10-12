Pendik'te Gürültülü Egzoz Kullanıcılarına Cezalar

Pendik'te Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezalar

Pendik'te, abart egzoz kullanarak çevre sakinlerini rahatsız eden 3 sürücüye toplamda 51 bin 743 lira para cezası kesildi.

Denetimlerle Hedef Çevre Rahatlığı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'in Yenişehir ve Çınardere mahallelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, yüksek ses çıkararak çevreye olumsuz etki yapan 3 aracı durdurdu.

Cezaların Sebebi Nedir?

Yapılan denetimde, abart egzozlu araçların sürücüleri S.D, T.S. ve A.D'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri uyarınca ceza uygulandı. Bu maddeler arasında:

Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliklerin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması

Araçlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerin tescil belgesine işletilmemesi

Sürücü belgesiz araç kullanmak

Tescilli araca, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak

Bu maddeler doğrultusunda toplam 51 bin 743 lira ceza kesildi.

Pendik'teki bu denetimlerin, hem çevre sağlığını koruma hem de trafik güvenliğini artırma amacı taşıdığı belirtildi.