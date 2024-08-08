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Pendik'te İETT Otobüsü Kazası: Vali Gül İncelemelerde Bulundu

İETT otobüsü Pendik'teki binaya çarptı, Vali Davut Gül yerinde inceleme yaparak bina sakinlerine destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:13
Pendik'te İETT Otobüsü Kazası: Vali Gül İncelemelerde Bulundu

Pendik'te İETT Otobüsü ile Bina Çarpıştı

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen bir kaza sonrası, İstanbul Valisi Davut Gül, otobüsün çarptığı bina için bölgeyi ziyaret etti. Vali Gül, burada bina sakinleriyle bir araya gelerek destek mesajları verdi.

Vali Gül'den Bina Sakinlerine Destek Sözü

Gül, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşanan kazanın ardından tahliye edilen apartmanın sakinleriyle görüştü. Olay yerine giden Vali, burada yapılan çalışmalara dair bilgi aldı. Gül, bina sakinlerine şu bilgileri verdi:

"Yeni evlere ihtiyaç var; bu binanın durumu netleşene kadar size yardımcı olacağız. Öğleden sonra taşınma detaylarınızı arkadaşlarımız ile paylaşacağız. Ayrıca, imkanlar ölçüsünde size bir miktar nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz."

Çökme Tehlikesi ve Kazanın Sebepleri

İETT otobüsü, akşam saatlerinde öncelikle bir elektrikli motosiklete ardından da apartmanın girişindeki berber dükkanına çarptı. Çarpmanın ardından bina zemininde çatlaklar oluştu ve otobüs bina çökme tehlikesi nedeniyle yerinden kaldırılmadı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı olarak, kolonu hasar gören bina boşaltıldı ve apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesildi.

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