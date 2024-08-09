Pendik'te İETT Otobüsünün Çarptığı Bina Yıkımına Devam Edilecek

Pendik'te Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Pendik ilçesinde, İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar gören bir binanın yıkım işlemlerine yarın devam edileceği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir İETT otobüsü önce elektrikli kasalı bir motosiklete ardından da 4 katlı bir binanın giriş kısmında bulunan berber dükkanına çarptı. Kazanın ardından binanın bazı kolonları hasar gördü.

Yıkım Çalışmaları

Öğleden sonra başlayan yıkım çalışmaları, akşam saat 23.30'da durduruldu. Yetkililer, yarın sabah iş makinelerinin geri döneceğini ve yıkım işlemlerinin tekrar başlayacağını açıkladı.

Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmasının ardından, hasar gören binanın önlem amacıyla elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları kesildi. Ayrıca, berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesi sonrasında otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek.