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Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Pendik'teki bir inşaatta 6. kattan düşen işçi N.Ö. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:11
Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Pendik'teki İnşaat Kazasında Trajik Olay

Pendik ilçesinde, Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana gelen kazada, çalıştığı binanın 6. katından düşen işçi N.Ö. hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Henüz net bir sebebi belirlenemeyen düşüş, inşaat alanında çalışan diğer işçiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, N.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tragedyanın ardından işçinin cenazesi, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

Olayın meydana geldiği inşaatta güvenlik önlemlerinin yetersiz olup olmadığı araştırılmaktadır.

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