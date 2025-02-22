Pendik'te Kadına Ve Torununa Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yakalandı

Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ve torununa çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:49
Pendik'te Kadına Ve Torununa Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yakalandı

Pendik'te Trafik Kazası: Kadın ve Torununa Çarpan Sürücü Gözaltında

Pendik'te meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, kadın ile torununa çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olay, 19 Şubat tarihinde Kavakpınar Mahallesi'nde gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın yaşandığı bölgedeki incelemelerini tamamladı. Ekiplerin yaptığı araştırmalara göre, Ö.T. (47) adlı sürücünün, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K. (50) isimli kadına ve onun yanındaki torununa çarptığı belirlendi. Kazanın ardından, N.K.'nin kafatasında kırık meydana gelirken, hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Torun ise kazayı herhangi bir yara almadan atlattı.

Kazanın ardından hızla harekete geçen emniyet güçleri, sürücü Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün üzerinde durulan suç, taksirle yaralama olarak belirlendi. Ö.T.'nin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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