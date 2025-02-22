Pendik'te Kamyonet Sürücüsüne Tornavidayla Saldırı: Servis Şoförü Gözaltında

Pendik'te yaşanan trafikte tartışmada, servis şoförü kamyonet sürücüsüne tornavidayla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:45
Pendik'te Kamyonet Sürücüsüne Tornavidayla Saldırı: Servis Şoförü Gözaltında

Pendik'te Trafik Kavgası Büyüdü

Pendik'te, trafikteki bir tartışma, servis şoförünün kamyonet sürücüsüne tornavidayla saldırmasına yol açtı. Olay, Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Olayın Detayları

Ekiplerin yaptığı incelemede, 34 LA 742 plakalı servis aracının şoförü G.T.'nin, tartışma sırasında karşı tarafı darbettiği belirlendi. G.T.'nin daha önce iki suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Şüpheli, kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından gözaltına alındı. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca da işlem yapılacağı bildirildi.

Bu olay, trafikteki tartışmaların ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir örneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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