Pendik'te Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Pendik'te bir köpeğe eziyet eden D.Ü. isimli kişi sosyal medya görüntüleriyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:18
Pendik'te Köpeğe Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Pendik'te Eziyet Skandalı: Gözaltına Alma Süreci

Pendik'te köpeğe eziyet eden bir kişi, yerel emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'nde bulunan Erol Kaya Caddesi üzerinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, ekiplerin harekete geçmesine neden oldu.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, eziyet eden kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli D.Ü., polis ekiplerince evinde yakalandı ve Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. D.Ü.'nün, toplumda infial yaratan bu olayın ardından 19 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Fakat, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından şüpheli, serbest bırakıldı. Bu durum, hayvan hakları savunucularında ciddi tepkilere yol açtı.

Ayrıca, köpeğe eziyet anlarını kaydeden bir vatandaşın cep telefonu görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Hayvanlara yapılan eziyetlerin son bulması için kamuoyunun dikkat çekmesi gerektiği vurgulanıyor.

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