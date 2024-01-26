Pendik'te korkutan anlar: Pil üretim fabrikasında patlama meydana geldi

Pendik Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Binadakiler tahliye edilirken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Ancak patlama nedeniyle bina önündeki bir araç hasar gördü. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Patlama anı, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Aracı zarar gören Kenan Özcan ise, "Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim" diye konuştu.