Pendik'te korkutan anlar: Pil üretim fabrikasında patlama meydana geldi

Pil üretim atölyesinin bulunduğu 9 katlı binanın giriş katında patlama oldu. Patlama anı, binadakilerin korku içinde kaçıştığı sırada güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pendik'te korkutan anlar: Pil üretim fabrikasında patlama meydana geldi
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Pendik Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 

Binadakiler tahliye edilirken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. 

Ancak patlama nedeniyle bina önündeki bir araç hasar gördü. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Patlama anı, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. 

Aracı zarar gören Kenan Özcan ise, "Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim" diye konuştu.

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