Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Pendik'te, bir motokuryeye çarpan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Pendik çarşısında meydana geldi.

Olayın Detayları

İddialara göre, motosikletli bir kurye, 4 sokağın birleştiği yerde başka bir araca yol vermek için durdu. Bu esnada, arkadan gelen bir otomobil durmadan kurye ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, motokurye yere düştü.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti

Kaza esnasında otomobilin sürücüsü, duraklamadan olay yerinden kaçtı. Çarpışma anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.