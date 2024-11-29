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Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Pendik'te motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:21
Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Pendik'te, bir motokuryeye çarpan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Pendik çarşısında meydana geldi.

Olayın Detayları

İddialara göre, motosikletli bir kurye, 4 sokağın birleştiği yerde başka bir araca yol vermek için durdu. Bu esnada, arkadan gelen bir otomobil durmadan kurye ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, motokurye yere düştü.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti

Kaza esnasında otomobilin sürücüsü, duraklamadan olay yerinden kaçtı. Çarpışma anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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