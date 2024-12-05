Pendik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'te, Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu'nda, iki motosikletin çarpışması sonucu korkunç bir kaza gerçekleşti. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen 54 AHG 416 ve 41 APH 341 plakalı motosikletler, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yoldaki bariyere savruldu.

Düşen sürücülerden biri, meydana gelen kazada yaralanırken, olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri derhal müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Ancak, bu süreçte bir sürücünün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.