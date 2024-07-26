Pendik'te Motosiklet Sürücüsüne Tehdit: Zanlı Yakalandı

Pendik'te Motosiklet Sürücüsüne Tehdit Eden Zanlı Ele Geçirildi

Pendik ilçesinde, trafikte bir motosiklet sürücüsünü silah ile tehdit eden bir kişinin yakalandığı bildirildi. Il Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayın 24 Temmuz günü sosyal medya üzerinde yayımlanan bir video ile duyurulmasının ardından ihbar üzerine harekete geçti.

Sosyal Medya Üzerinden İhbar Yapıldı

Söz konusu videoda, bir motosiklet sürücüsüne silah çekilerek tehdit edildiği görülüyordu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

R.G. Yakalandı

Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda, tehdit olayının gerçekleştiği gün araçta yolcu olarak bulunan R.G.'yi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla ele geçirdi. R.G.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalandığı belirtildi.

Serbest Bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, R.G. serbest bırakıldı. Öte yandan, olayla ilgili olarak otomobil sürücüsünün kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler takip ediliyor.

Pendik'te trafikte motosiklet sürücüsünü silahla tehdit eden bir kişi yakalandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yolcu koltuğunda oturduğu tespit eden polis, R.G'yi kurusıkı tabanca ile yakaladı.