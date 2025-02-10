Pendik'te Motosikletliye Otomobille Çarpma Olayı: Son Durum ve Tanıklıklar

Pendik'te yaşanan dehşet verici bir olayda, dikiz aynasını kırdığı otomobil tarafından ezilen motosikletli Fatih F, olay anını büyük bir üzüntüyle anlattı.

Çamçeşme Mahallesi'nde, 31 yaşındaki Fatih F, trafikteki bir tartışmanın ardından 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü tarafından ezildi. Olay sırasında marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Fatih F, yaşadığı dehşeti şöyle ifade etti: "Bana arkadan çarptı... Tekrar bana çarptı, durmadı" dedi.

Küfür ve Şiddetle Başlayan Olay

Fatih F, yaşanan tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün kendisine iki defa küfür ettiğini, bunun üzerine sinirlendiğini ve dikiz aynasını kırdığını belirtti. Ardından sürücünün kendisine karşı agresif davranarak 15-20 saniye nefessiz kaldığını vurguladı. Fatih, "O da cani gibi beni sıkıştırdı ve gaza bastı," diyerek yaşadığı korkuyu aktardı.

Kritik Sağlık Durumu Hakkında Bilgiler

Olayın ardından yapılan muayeneler sonucunda Fatih F’nin sağlık durumu kritik olarak değerlendirildi. Kaburgalarında 9 kırık olduğunu belirten motosikletli, "Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var, iç kanamam devam ediyor. Ameliyat durumum olabilir,” şeklinde konuştu.

Fatih, bu olayda kendisine 2 defa zarar veren otomobil sürücüsünün tutuklanmasını beklediğini ve sonuna kadar hakkını arayacağını ifade etti. Türkiye’de kurye olarak çalışanların trafikte daha fazla görünür olmasını istediğini vurguladı.

Olayın Gelişimi

Olayın gelişiminde, Fatih F'nin çamçaşme Mahallesi'nde 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerlerken, aynı yönde seyreden otomobil sürücüsü V.K. ile tartıştığı kaydedilirken, tartışmanın ardından motosikletlinin otomobilin dikiz aynasını kırdığı ve ardından otomobilin kendisinin üzerine sürüldüğü öğrenildi. Olay sonrası V.K. polise teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün adliyeye sevk edilmesinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandığı bilgisi alındı.

Fatih F’nin yaşadığı bu üzücü olay, trafik güvenliğini ve kurye sürücülerinin yaşadığı zorlukları yeniden gündeme taşıdı.

Pendik'te dikiz aynasını kırdığı otomobil sürücüsü tarafından ezilen motosikletli Fatih F, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pendik'te dikiz aynasını kırdığı otomobil sürücüsü tarafından ezilen motosikletli Fatih F, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.