Pendik'te Ruhsatsız Silah ve Balistik Yelek Ele Geçirildi

Pendik'te Operasyon Gerçekleşti

Pendik'te düzenlenen bir güvenlik operasyonunda, 4 ruhsatsız silah ve bir balistik yelek ele geçirildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'ndeki belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Gözaltına Alınan Zanlı

Operasyonda S.D. adı verilen şüpheli gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve kurşun geçirmez yelek bulundu.

Zanlının, emniyet güçleri tarafından yürütülen işlemleri devam etmekte olduğu bildirildi.

Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.