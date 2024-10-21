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Pendik'te Ruhsatsız Silah ve Balistik Yelek Ele Geçirildi

Pendik'teki operasyonda bir kişi gözaltına alındı, evinde ruhsatsız silah ve balistik yelek bulundu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:22
Pendik'te Ruhsatsız Silah ve Balistik Yelek Ele Geçirildi

Pendik'te Operasyon Gerçekleşti

Pendik'te düzenlenen bir güvenlik operasyonunda, 4 ruhsatsız silah ve bir balistik yelek ele geçirildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'ndeki belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Gözaltına Alınan Zanlı

Operasyonda S.D. adı verilen şüpheli gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve kurşun geçirmez yelek bulundu.

Zanlının, emniyet güçleri tarafından yürütülen işlemleri devam etmekte olduğu bildirildi.

Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun...

Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

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