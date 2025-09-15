Pendik'te Sabiha Gökçen Tüneli'nde Akrobatik Motosiklete 28 bin 663 lira Ceza

Trafik Denetleme ekipleri görüntüleri inceleyerek soruşturmayı tamamladı

İstanbul Pendik'te, tünelde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüye kesilen ceza kamuoyunun gündemine oturdu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerin incelenmesi sonucu, 7 Eylül tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli içinde akrobatik hareketler yapan motosikletin plaka bilgilerinden sürücünün kimliği tespit edildi. Plakadan yola çıkılarak yakalanan sürücünün adı Y.D. olarak belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "tescil plakasını kapatmak", "abartı egzoz", "yetersiz ehliyet", "tehlikeli şerit değiştirmek", "akrobatik hareketlerde bulunmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "kask takmamak" maddelerinden toplam 28 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.D. hakkında, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı. Söz konusu madde, "kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.