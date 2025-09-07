DOLAR
Pendik'te Şerit Değiştirirken Motosiklete Çarpan Kamyonet Sürücüsüne 7 bin 153 lira Ceza

Pendik'te şerit değiştirirken motosiklete çarpan kamyonet sürücüsü Halis K.'ye 7 bin 153 lira para cezası verildi, ehliyete 2 ay el konuldu; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:32
Pendik'te Şerit Değiştirirken Motosiklete Çarpan Kamyonet Sürücüsüne 7 bin 153 lira Ceza

Pendik'te Şerit Değiştirirken Motosiklete Çarpan Kamyonet Sürücüsüne Ceza

Olayın Detayları

Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, 34 ZS 0926 plakalı kamyonetin sürücüsü şerit değiştirirken kuzey yan yola girmek için manevra yaptı ve bu sırada bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücünün, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlendi.

Yasal İşlem ve Ceza

Plaka bilgisinden kimliği belirlenen kamyonet sürücüsü Halis K.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 7 bin 153 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Bu sürenin sonunda Halis K.'nin psikiyatrik değerlendirme kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca kamyonet sürücüsü hakkında "taksirle yaralama" ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

