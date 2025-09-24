Pendik'te servis şoförüne 15 bin 946 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de bir servisin art arda şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme ve tespit

Polis ekipleri, aracın plakasından kimliğini belirledikleri sürücü C.E.'yi yakaladı.

Uygulanan ceza

C.E. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik akımını tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "emniyet şeridini ve banketleri usulsüz kullanmak" ve "taşıt yolunda trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunma" maddelerinden 15 bin 946 lira idari para cezası kesildi.