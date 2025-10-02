Pendik'te silah imalatı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih Mahallesi'nde baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Pendik Fatih Mahallesi'nde silah imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir iş yeri ile adreste operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler K.O. (53) ve M.O. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilenler arasında 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, atış tankı, 2'şer kumlama ve taşlama makinesi ile matkap, tabanca gövdesi, torna makinesi, 6 tabanca üst kapağı, 2 şarjör yayı, 50 icra yayı, 6 icra mili, 14 namlu yapımında kullanılan metal silindir, metal şarjör kalıbı, 10 matkap ucu, 5 namlu silindiri, çok sayıda metal malzeme ve yaylar ile cep telefonu yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.