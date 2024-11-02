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Pendik'te Silahlı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu

Pendik’te otluk alanda 39 yaşında bir adam başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:14
Pendik'te Silahlı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu

Pendik'te Silah İle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Pendik’te, D-100 kara yolu Tersane Köprüsü yakınındaki otluk alanda bir kişi, başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay, A.Ö. (39) ismindeki şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıkmıştır.

Sağlık Ekipleri Olaya Müdahale Etti

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.Ö.’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, başından vurulduğu anlaşılan şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Olay Yerinde İnceleme Yapıyor

Olayın ardından, polis ekipleri de bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Şu an için olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, ölüme neden olan durumların aydınlatılması beklenmektedir.

Pendik'te, otluk alanda bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Pendik'te, otluk alanda bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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