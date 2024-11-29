DOLAR
34,69 -0,25%
EURO
36,64 -0,03%
ALTIN
2.967,16 -1,11%
BITCOIN
3.370.866,21 -2,44%

Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'te meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:50
Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'in Esenler Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim G. eşiyle birlikte olduğunda, daha önce kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı. Bu karşılaşmanın hemen ardından İbrahim G. tabancayla ateş açtı ve Ali Z. ile olay yerinde bulunan Aydın T. vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali Z., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli İbrahim G’yi yakalayarak emniyete götürdü ve işlemlerine devam edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Gabonlu Öğrenci Suicidi Davasında Mütalaa Açıklandı
2
Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İle Görüşerek Toplumsal Barış Çağrısında Bulundu
4
TRT World Forum'da Küresel Demokrasinin Geleceği Tartışıldı
5
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
6
Van'da 10 Gün Süreyle Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı
7
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı