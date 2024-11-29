Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pendik'in Esenler Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim G. eşiyle birlikte olduğunda, daha önce kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı. Bu karşılaşmanın hemen ardından İbrahim G. tabancayla ateş açtı ve Ali Z. ile olay yerinde bulunan Aydın T. vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali Z., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli İbrahim G’yi yakalayarak emniyete götürdü ve işlemlerine devam edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.