DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

Pendik'te Sürücüler Arasındaki Yol Kavgası Kameralara Yansıdı

Pendik'te Erol Kaya Caddesi'nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgası cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:06
Pendik'te Sürücüler Arasındaki Yol Kavgası Kameralara Yansıdı

Pendik'te Kargaşa: Sürücüler Arasındaki Yol Kavgası Görüntülendi

Pendik'te, Erol Kaya Caddesi üzerinde meydana gelen olay, sürücüler arasında yaşanan bir yol tartışmasının büyümesine neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kaydedilen kavga anında, iki sürücü arasında devam eden tartışma, hızla fiziki bir çatışmaya dönüştü.

Darbeye Maruz Kaldı

Tartışmanın artması üzerine, bir sürücü, diğer araçtan inen kişiler tarafından darbeye maruz kaldı. Olayın şiddetinin artmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı.

Görüntüler Dikkat Çekti

Olay anı, bir vatandaş tarafından kaydedildi ve görüntüler, kargaşanın ne denli hızlı bir şekilde geliştiğini gözler önüne serdi. Bu tür olayların yaşandığı bölgelerde trafik güvenliği hakkında dikkat çekici tartışmalar başlatabilir.

Kavga anı ve çevredeki vatandaşların müdahale çabaları sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
4
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
5
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest
7
Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak