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Pendik'te tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücüye para cezası

Pendik'te, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 1506 lira ceza kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, D-100 kara yolu...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:57
Pendik'te tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücüye para cezası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 1506 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, D-100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde seyreden bir aracın tehlikeli şekilde şerit değiştirdiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü A.Y. yakalandı.

Sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği" gerekçesiyle 1506 lira idari para cezası kesildi.

Şüpheliye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli işlem yapıldı.

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