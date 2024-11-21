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Pendik'te Tehlikeli Yükleme Yapan Sürücüye 4 Bin 575 Lira Ceza

Pendik'te kamyonuna tehlikeli yükleme yapan sürücüye 4 bin 575 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:13
Pendik'te Tehlikeli Yükleme Yapan Sürücüye 4 Bin 575 Lira Ceza

Pendik, İstanbul'da, trafikte tehlike yaratan bir olay daha yaşandı. Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, M.Y. isimli sürücünün kamyonuna çakıl gibi inşaat malzemeleri yüklediği ve bu malzemelerin yola döküldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında iki ayrı maddeden ceza uyguladı. "Tehlike yaratacak şekilde yükleme yapmak" ve "taşıt yoluna bir şey dökmek" suçlamalarıyla birlikte toplamda 4 bin 575 lira para cezası kesildi. Bu olay, trafikteki güvenliği tehlikeye atanların karşılaşabileceği yaptırımları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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