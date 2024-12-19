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Pendik'te Ters Yönde Giden Sürücüye Büyük Cezası: 9.574 TL

Pendik'te ters yönde ilerleyen bir sürücü, 9.574 lira para cezası ile karşılaştı. Trafik güvenliği tehlikeye düştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:38
Pendik'te Ters Yönde Giden Sürücüye Büyük Cezası: 9.574 TL

Pendik'te Ters Yönde İlerleyen Sürücüye Cezası Kesildi

Pendik'te ters yönde ilerleyerek ciddi trafik tehlikesi yaratan bir sürücüye 9.574 lira para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Kaynarca mevkisinde yaşanan bu olayın ardından harekete geçti.

Sosyal Medya Üzerinden Başlatılan Çalışma

Sosyal medyada yayımlanan ve sürücünün ters yönde seyahat ettiği anları gösteren görüntüler sonrası ekipler, aracın plaka bilgileri sayesinde sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler, Y.O. isimli sürücüyü tespit etti ve gerekli işlemleri başlattı.

Cezanın Sebepleri

Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafiği güçleştirecek şekilde hareketlerde bulunmak" ve "ters yönden araç sürmek" maddelerinden toplamda 9.574 lira para cezası ile cezalandırıldı. Bu olay, sürücülerin trafik güvenliğine olan sorumluluklarını hatırlatıyor.

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