DOLAR
34,27 0,1%
EURO
37,49 -0,51%
ALTIN
3.022,43 -0,01%
BITCOIN
2.397.728,74 -3,77%

Pendik'te Tır Çarpmasıyla Skuter Kullanıcısı Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik'te meydana gelen kazada tır şoförü tutuklandı. Skuter kullanıcısı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:08
Pendik'te Tır Çarpmasıyla Skuter Kullanıcısı Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik'teki Kaza Detayları

Pendik'te gerçekleşen olayda, bir skuter kullanıcısı kadının yaşamını yitirmesi üzerine tır şoförü tutuklandı. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda, Hasan Furkan Ç. isimli sürücü yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skutere çarptı. Tırın çarpması sonucu skuter sürücüsü yere düşerek aracın altında kaldı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ecem Sultan Çamlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. hemen gözaltına alındı ve emniyet işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayın yasal süreci devam ederken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'de Siyasi Sarsıntı: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı
2
İstanbul'da Eğitim Sırasında Şehit Düşen Deniz Teğmen Öz'ün Acısı
3
TBMM Genel Kurulunda Partilerin Önerileri Reddedildi
4
DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler
5
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 Burs ve Kredi Sonuçlarını Açıkladı
6
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor
7
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek