Pendik'te Tır Çarpmasıyla Skuter Kullanıcısı Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik'teki Kaza Detayları

Pendik'te gerçekleşen olayda, bir skuter kullanıcısı kadının yaşamını yitirmesi üzerine tır şoförü tutuklandı. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda, Hasan Furkan Ç. isimli sürücü yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skutere çarptı. Tırın çarpması sonucu skuter sürücüsü yere düşerek aracın altında kaldı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ecem Sultan Çamlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. hemen gözaltına alındı ve emniyet işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayın yasal süreci devam ederken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.