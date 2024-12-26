Pendik'te Tırla Çarpan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Pendik'te Trafik Kazası
Pendik'te, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşen bir trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı. E.A. yönetimindeki 54 ABC 335 plakalı kamyon, Y.Ç. idaresindeki 46 RZ 237 plakalı tıra arkadan çarptı.
Olay Yerinde Yardım Ekipleri
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik Akışı Normale Döndü
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.