Pendik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Pendik’te Trafik Poliçesine Direnme Olayı
Pendik'te, trafik polislerinin görevini icra etmesine engel olarak kaçmaya çalışan bir sürücüye toplamda 15 bin 999 lira ceza kesildi.
Olayın Gelişimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyalı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında, belirlenen şüphelinin M.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü kısa sürede yakalayarak çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Cezai İşlemler ve Hükümler
Yapılan denetimde, M.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şu maddelerden ceza kesildi:
- Şerit değiştirme ihlali
- Emniyet kemeri takmamak
- Dur ikazına uymamak
- Parka ihlali
- Tescilli aracı plakasız kullanmak
- Trafik işaretlerine uymamak
Bu uygulamalar neticesinde, toplam 15 bin 999 lira ceza, sürücü M.Y.'nin hesabına işlendi.
Sürücü Belgesi İptali ve Adli Süreç
M.Y., toplamda 100 ceza puanını doldurmasından ötürü sürücü belgesine de el konuldu ve aracı trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, M.Y. "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması ile adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.