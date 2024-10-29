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Pendik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Pendik'te kaçan sürücü M.Y.'ye 15 bin 999 lira ceza kesildi, lisansı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:01
Pendik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Pendik’te Trafik Poliçesine Direnme Olayı

Pendik'te, trafik polislerinin görevini icra etmesine engel olarak kaçmaya çalışan bir sürücüye toplamda 15 bin 999 lira ceza kesildi.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyalı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında, belirlenen şüphelinin M.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü kısa sürede yakalayarak çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Cezai İşlemler ve Hükümler

Yapılan denetimde, M.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şu maddelerden ceza kesildi:

  • Şerit değiştirme ihlali
  • Emniyet kemeri takmamak
  • Dur ikazına uymamak
  • Parka ihlali
  • Tescilli aracı plakasız kullanmak
  • Trafik işaretlerine uymamak

Bu uygulamalar neticesinde, toplam 15 bin 999 lira ceza, sürücü M.Y.'nin hesabına işlendi.

Sürücü Belgesi İptali ve Adli Süreç

M.Y., toplamda 100 ceza puanını doldurmasından ötürü sürücü belgesine de el konuldu ve aracı trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, M.Y. "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması ile adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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