Pendik'te Tünel Kazası: Havalandırma Fanı Trafiği Aksattı

Pendik'teki Tünel Kazası

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde, havalandırma fanının düşmesi nedeniyle hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Havalandırma Fanının Düşmesi

Tünelin tavanında yer alan havalandırma fanı, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü koparak yola düştü. Olay sırasında tünelde seyir halinde olan bir otomobil, fanın üzerine çarptı.

Kazanın Sonuçları

Aynı yönde ilerleyen başka bir araç da duramayıp, ilk aracın arkasından çarparak kazaya sebep oldu. Şans eseri, sürücüler kaza sırasında yaralanmadan kurtuldu.

Olay Yerinde Alınan Önlemler

Kaza sonrasında, bölgeye hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis, tünelde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Trafik Yoğunluğu Oluştu

Havalandırma fanı ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, tüneldeki trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ancak, kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.