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Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:51
Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Pendik'te uyuşucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık'ta Dumlupınar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti gerçekleştirildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, S.S. (39), E.B. ve S.S. (34) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda ve türlerde uyuşturucu madde, hap, 4 bin lira nakit para ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Adliye Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklandı.

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