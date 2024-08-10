Pendik'teki Bayrak Hassasiyeti Takdir Topladı

Pendik'te Bayrak Hassasiyeti Dikkat Çekti

Pendik'te, İETT otobüsünün çarptığı bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörünün gösterdiği bayrak sevgisi, çevredekiler tarafından büyük takdir topladı. Yıkım sırasında, duvarda asılı olan Türk bayrağını gören operatör, çalışmasını durdurarak bayrağı yerinden aldı ve çalışmaya devam etti. Bu anlamlı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Arka Planı

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde 7 Ağustos tarihinde meydana geldi. Bir İETT otobüsü, Vatan Caddesi'nde seyir halinde iken önce bir elektrikli motosiklete, ardından da 4 katlı bir binanın girişindeki berber dükkanına çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, apartmanın bazı bölümleri tedbiren boşaltıldı ve enerji hatları kesildi.

Yıkım Kararı ve Uygulama

Yıkım işlemlerine başlayan ekipler, binanın çarpan otobüs tarafından hasar gören kolonlarına çelik destek çakdı ve sonra binanın yıkımına karar verildi. Vatandaşların beğenisini kazanan operatör, hem profesyonelliği hem de vatanseverliğiyle dikkat çekti.