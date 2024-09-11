Pendik'teki İETT Kazası Sonrası İBB Meclisi'nde Soru Önergesi Verildi

Pendik'teki İETT Kazası ve İBB Meclisi Tartışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Pendik'te bir İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkılmasıyla ilgili önemli bir oturum gerçekleştirdi.

Kazanın Detayları

Mecliste söz alan AK Parti'li Üye Yunus Emre Özbek, 7 Ağustos'taki kazada 6 vatandaşın yaralandığını belirtti. Otobüsün çarptığı bina içinde 14 daire ve 3 dükkan olduğunu ifade eden Özbek, binanın taşıyıcı kolonunun kırıldığını ve Pendik Belediyesi tarafından "riskli yapı" olarak ilan edilip yıkım kararının alındığını kaydetti.

Mağdur Ailelerin Durumu

Özbek, yıkım sonrası mağdur olan ailelerin geçici konaklama için otellere yerleştirildiğini, ancak İBB tarafından eşya tesliminin yapılmadığını vurguladı. Özbek, bu süreçte mağdur ailelerin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını sordu. Özbek'in dikkat çektiği bir diğer konu ise "İBB bütçesinden sağlanan otel ödemelerinin kamu bütçesi ilkeleriyle ne kadar uyumlu olduğu" oldu.

Cevaplar ve Açıklamalar

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, ihtiyaçların karşılanmakta olduğunu vurgulayarak, her aileye 150 bin lira yardım yapıldığını açıkladı. 16 Eylül'de sıfır eşyaların teslim edileceğini ve mağdur ailelerin 3 yıl boyunca sosyal konutlarda yaşayacaklarını söyledi. Özcan, ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında İBB'nin KİPTAŞ ile işbirliği yapacağını belirtti.

Soru Önergeleri ve İlerleyen Süreç

Özbek, verdiği soru önergesinde kaza nedenlerinin araştırılıp araştırılmadığını, İETT otobüsünün akıbetini ve mağdur öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını sordu. Ayrıca, sosyal konutlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu oturum, İBB Meclisi'ndeki tartışmaların ve alınacak önlemlerin kamuoyunu yakından ilgilendirdiği bir gündem oluşturdu.