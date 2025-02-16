Pendik'teki Otel Yangınında 3 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanıklara Hapis Cezası

Pendik'teki yangında 3 kişinin ölümüne neden olan sanıklara verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:12
Pendik'teki Otel Yangınında 3 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanıklara Hapis Cezası

Pendik'teki Yangın Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Olayda sanıklar Cihan Şah ve Murat Şah 9'ar yıl, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yangın ve Sonrası

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen yangının ardından hazırlanan gerekçeli kararda, yangın yönetmeliğine uygun olmayan bir binanın ruhsatının olduğu halde işletilmeye devam ettiği vurgulandı. Olayda hayatını kaybedenler arasında Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuba Üstündağ yer aldı.

Yangın Yönetmeliği İhlali

Odalarda yangın söndürme sistemleri, duman sızdırmaz kapılar ve yangından kaçış planlarının bulunmaması nedeniyle otelin mührünün bozulduğu belirtildi. Sanıklardan Ayşe Arslanşen'in olay günü görev yerini terk ettiği ve otelin güvenlik kameralarının yangında zarar gördüğü bilgisi de kararda yer aldı.

Bilirkişi Raporu ve Sonuç

Bilirkişi raporuna göre, otelin yangınla mücadele konusunda gerekli önlemleri almadığı ve düşük tehlike sınıfında olduğu ifade edildi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede de otelin yangın yönetmeliklerine uygun olmadığı saptandı.

Cihan Şah ve Murat Şah'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 9'ar yıl, Ayşe Arslanşen'in ise aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Dava dosyası, inceleme için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Olayın Gelişimi

Bir yangın ihbarıyla 24 Mart 2023'te otelin bulunduğu bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdüktan sonra müdahale etti. Ancak yangın sırasında 3 müşteri hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise otelin yapısal eksiklikleri ve ruhsat sıkıntıları detaylı bir şekilde ele alındı.

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