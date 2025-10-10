Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü: 'Bugünkü Kazancım Gazze'ye' 11-12 Ekim'de

Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü kampanyası basınla paylaşıldı

Pendik Belediyesi, 11-12 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği "Bugünkü Kazancım Gazze'ye" etkinliğini düzenlenen basın açıklamasıyla tanıttı. Açıklama, Pendik Çarşı Camisi'nin önünde yapıldı ve etkinliğe İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Rahmet İnsani Yardım Derneği ile Hayrat Yardım Derneği destek verdi.

Yetkililerden mesajlar

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Gazze'nin özgür olacağı günlerin inancıyla yaşıyoruz. Burada gerçekleşecek Gazze'ye yardım etkinliğini önemli. Allah hepimizin yaptığı yardımları kabul etsin."

Kaymakam Mehmet Yıldız: "Gazze" denilince kelimelerin boğazda düğümlendiğini dile getirerek, bölgedeki insanların feraha kavuşması için devamlı dua ettiklerini anlattı. Yıldız ayrıca şunları kaydetti: "Biz bu çalışmayı okullarımızda gerçekleştirdik. Bir haftadır etkinlik için çalışmalar sürüyor. Esnafımız bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlayacak. Pendik Belediyesinin tesisleri de bir günlük kazancını verecek. Bu çalışmaların Gazze'nin yaralarını sarmak için merhem olmasını diliyorum."

Platform adına yapılan değerlendirme

"Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu" adına konuşan Rasim Karagül, zulme, soykırıma ve vicdansızlığa karşı mazlumların yanında olmanın önemine vurgu yaptı. Karagül'ün ifadeleri şöyle:

"'Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü', dayanışmayı, umudu ve kardeşliği diri tutmak için hazırlanmış farkındalık ve yardımlaşma kampanyasıdır. Filistin'de 100 yıla yakın süredir İsrail zulmü var. İnsanlık, Filistin'de kendini üstün zanneden aşağılıkların eylemlerine şahitlik ediyor."

Karagül, ayrıca 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşete dikkat çekerek şunları söyledi: "2 milyon Gazzeliyi açlığa ve yokluğa mahkum ederek, bitirmeye çalıştılar. Gazze'yi yeryüzünden silmeye çalıştılar, başaramadılar ve başaramayacaklar. İnsanlığın vicdanı Gazze'dir. Dünyanın bütün meydanları Filistinli oldu. İnsanlığın desteği, yardımı ve dualarıyla Gazze nefes almaya devam etti. İnsanlık Filistin'i yaşatma ve tekrar ayağa kaldırma kararında ittifak etti."

Etkinlik sonrası ziyaret

Basın açıklaması ve duaların ardından Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraberindekiler, etkinlik kapsamında esnafı ziyaret ederek kampanyaya destek çağrısını yerinde sürdürdü.

