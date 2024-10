PenFest: Kalem Tutkunları Çırağan Sarayı'nda Buluşuyor

Kalem Tutkunları 9-10 Kasım'da Buluşuyor

Türkiye'nin ilk kalem festivali olan PenFest, 9-10 Kasım tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda beşinci kez düzenleniyor. Dünyaca ünlü kalemlerin ve yazı gereçlerinin bir araya geleceği bu etkinlik, markakalem.com tarafından organize ediliyor.

Özel Kalem Koleksiyonları ve Etkinlikler

Festival, geçmiş yıllarda olduğu gibi kalem markalarının son koleksiyonları, tüm yazı gereçleri ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak. 2018'de ilki düzenlenen etkinliğe prestijli kalem markaları, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticileri, kalem koleksiyoncuları, kalem ucu ustaları ve tamircileri katılacak.

Yarışmalar ve Söyleşiler

Bu yıl da çeşitli etkinliklerin yer alacağı PenFest, açılış organizasyonu Fatih Türkmenoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek. Ayrıca kalemle yazılı metinler konusunda sohbetler ve yarışmalar düzenlenecek. Katılımcı firmaların kalem severler için hazırladığı çeşitli sürprizler festival sırasında katılımcıları bekliyor.

Faruk Atalar'dan Açıklama

Markakalem.com kurucusu Faruk Atalar, kalemlerin büyülü dünyasına dair şu sözleri dile getirdi: "Kalem, öyle bir dünya ki onu ancak büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. PenFest'te bugüne kadar pek çok ünlü ismi ağırladık ve kalem tutkusu her seferinde öne çıktı. Teknolojinin gelişmesine rağmen yazmayı seven önemli bir kitlenin var olduğunu görmek ilham verici. Her yıl bu kitlenin büyüdüğünü gözlemlemek üzerimize düşen görevleri daha da arttırıyor."

Festival Boyunca Ne Sergilenecek?

Bu yıl 70 farklı markanın yer alacağı festivalde dolma kalemler, cam kalemler, geniş yelpazede yazı aksesuarları, kalem kutuları, kaligrafi ürünleri ve el yapımı tasarım kalemler sergilenecek. Ayrıca vintage ürünler de festivale katılacak.

Detaylı Bilgi

PenFest hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.penfest.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.