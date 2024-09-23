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Penny Wong'dan BM Geleceğin Zirvesi'nde Barış ve Reform Vurgusu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, BM Zirvesi'nde barış ve reform çağrısında bulundu, Ukrayna ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:09
Penny Wong'dan BM Geleceğin Zirvesi'nde Barış ve Reform Vurgusu

BM Geleceğin Zirvesi'nde Kritik Mesajlar

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünya genelindeki çatışmaların çözümüne dair kararlılığın artırılması gerektiğini vurguladı. Wong, Ukrayna, Gazze ve Sudan gibi bölgelerde barışı sağlama hedeflerinin önemine dikkat çekti.

BM'nin Reform Gereksinimi

Bakan Wong, BM’nin barışı sağlama görevi için temelini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, BM sisteminin herkes için faydalı olabilmesi adına reform gerekliliğine işaret etti. Wong, "BM ideallerinin somutlaşmadığını görmek üzücü. Ortak zorluklarımız artarken, bu durumu aşmak için daha fazla güven inşa etmemiz gerekli," ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Beklentileri

Penny Wong, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın önemli olduğunu belirterek, Avustralya'nın iklim değişikliği ile ilgili Pasifik ada ülkelerinin çağrılarına duyarlı olduğunu aktardı. Bu bağlamda, Japonya ile birlikte Asya Kalkınma Bankası'na 492 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduklarını ifade etti.

Yeni Zelanda'dan Ek Destek Çağrısı

Yeni Zelanda BM Daimi Temsilcisi Carolyn Schwalger, Zirve'de yaptığı açıklamada, küresel yönetimin çağdaşlaştırılmasına yönelik destek verilmesi gerektiğini belirtti. Schwalger, BM’ye üye ülkelerin arasında jeopolitik gerilimler nedeniyle ortaya çıkan bölünmelere çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Schwalger, "Fikir birliği sadece oluşmaz, oluşturulmalıdır. Bu, liderlik ve sıkı çalışma gerektirir," dedi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulunarak, BM Şartı ve uluslararası hukukun korunması adına iş birliğinin önemini vurguladı.

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