Pensilvanya'da Başkanlık Seçiminde Oy Verme Süresi Uzatıldı

Pensilvanya'da Oy Verme Süresi Uzatıldı

ABD'de başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Pensilvanya'da oy verme işlemleri, mahkeme kararıyla 2 saat uzatıldı.

Uzatma Kararı ve Nedenleri

Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması planlanan oy kullanma işlemleri, teknik bir arıza nedeniyle 22.00'ye kadar devam edecek. Bu uzatma, seçmenlerin oylarını kullanabilmesi için önemli bir fırsat sağlıyor.

Salıncak Eyaletlerin Önemi

Pensilvanya, seçimlerde küçük oy farklarıyla partiler arasında el değiştirebildiği için "salıncak" eyaletlerden biri olarak tanınıyor. Bu eyaletlerin başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemedeki rolü büyük.

Salıncak Eyaletler ve Delegeler

Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin, "salıncak" olarak adlandırılan önemli eyaletler arasında yer alıyor. Başkanlık seçimlerinde toplam 538 delegenin yarısından fazlasına, yani 270'e ulaşan aday, başkanlık seçimini kazanmış sayılıyor. Bu 7 kritik eyalette toplamda 93 delege bulunuyor.