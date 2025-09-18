Pensilvanya'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti, 2 Ağır Yaralı

Pensilvanya'da silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Olayın detayları

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da meydana geldiğini bildirdi. Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yaralanan iki polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğü ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Resmi açıklamalar ve müdahale

Haberde yer alan bilgilere göre, olay sonrası bölgeye ek güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın seyrine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiğini paylaştı.