Pensilvanya'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti, 2 Ağır Yaralı

Pensilvanya'nın York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 2 polis ağır yaralandı; saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 02:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 02:46
Pensilvanya'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti, 2 Ağır Yaralı

Pensilvanya'da silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Olayın detayları

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da meydana geldiğini bildirdi. Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yaralanan iki polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğü ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Resmi açıklamalar ve müdahale

Haberde yer alan bilgilere göre, olay sonrası bölgeye ek güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın seyrine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiğini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askeri Araçları Gazze'nin Kuzeybatısına İlerliyor
2
Trump: Destekçisi Charlie Kirk Silahlı Saldırıda Öldü
3
Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kardeşlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
TBMM'de 11. Komisyon Toplantısı: Doğu ve Güneydoğu STK'ları Dinlenecek
5
İmralı'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Kabirleri Vefa Anıtı'na Dönüştürüldü
6
37 İlde Görev Değişikliği: 37 Emniyet Müdürü Atandı, 22 Müdür Merkeze Alındı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa