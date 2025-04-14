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Pensilvanya Valisi Shapiro'nun Evini Kundaklayan Şüpheli Gözaltında

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'nun evine düzenlenen kundaklama saldırısının şüphelisi Cody Balmer gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:19
Pensilvanya Valisi Shapiro'nun Evini Kundaklayan Şüpheli Gözaltında

Pensilvanya'da Kundaklama Olayı: Şüpheli Gözaltında

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinin kundaklandığı ve şüpheli kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Amerikan NBC News kanalının aktardığına göre, yetkililer düzenledikleri basın toplantısında yangının detaylarına dair bilgi paylaştı.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, kundaklama olayına karıştığı düşünülen 38 yaşındaki Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu. Balmer'ın üzerinde, 'ev yapımı' yanıcı düzenekler bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Pensilvanya Bölge Savcısı Fran Chardo, Balmer'ın cinayete teşebbüs, terörizm ve ağırlaştırılmış kundaklama gibi suçlarla yargılanacağını açıkladı.

JD Vance'nin Açıklamaları

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Vali Shapiro ve ailesi bu saldırıda yaralanmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun." ifadesine yer verdi. Vance, sorumlusunun bir an önce adalete teslim edilmesini umduğunu ifade etti.

Olayın Detayları ve Soruşturma

Harrisburg İtfaiye Bürosu, Vali Shapiro'nun evine düzenlenen saldırı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ancak Pensilvanya Eyalet Polisi, bunun bir kundaklama olduğunu belirtmeye hazır," denildi. Yangın sırasında Vali Shapiro ve ailesinin evde bulunduğu, ancak herhangi bir zarar görmeden tahliye edildikleri vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten ajanslar arasında koordinasyon sağlanırken, sorumlu hakkında bilgi verecek kişilere 10 bin dolar ödül teklif edildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, üzerinde "ev yapımı" yanıcı düzenekler bulunan 38 yaşındaki şüpheli Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu. Vali Josh Shapiro (fotoğrafta) hasar gören evinin önünde basın açıklamasında bulundu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, üzerinde "ev yapımı" yanıcı düzenekler bulunan 38 yaşındaki şüpheli Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu. Vali Josh Shapiro (fotoğrafta) hasar gören evinin önünde basın açıklamasında bulundu.

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