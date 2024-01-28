Penta Park Sitesi’nde 115 Kişinin Ölümüne Neden Olan 3 Kişiye 22,5’ar Yıl Hapis İstemi

KAHRAMANMARAŞ'TA PENTA SİTESİ DEPREM SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLERE İSTENEN CEZA AÇIKLANDI

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde yıkılan Penta Sitesi'nin soruşturması kapsamında inşaat şirketinin üç yetkilisine istenen ceza belli oldu. İki bloğun yıkılması sonucu 115 kişinin hayatını kaybettiği olayda, şirket yetkilileri "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

DEPREMDE YIKILAN PENTA SİTESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Penta Park Sitesi'nin iki bloğunun yıkılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, 115 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak şirket yetkilileri Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak'a "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan toplamda 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

PENTA SİTESİ SORUŞTURMASINDA İDDİANAME AÇILDI

Penta Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında açılan iddianamede, şirket yetkilileri Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak'ın 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İki bloğun yıkılması sonucu 115 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak şüphelilere yöneltilen suçlamaların detayları mahkeme sürecinde ortaya çıkacak.

BİNA GÖREVLİSİNİN İFADESİ SORUŞTURMAYI AYDINLATIYOR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bina görevlisinin oğlu Bekir Demir'in açıklamaları dikkat çekiyor. Demir, üçüncü blokta yapılan tadilat işlemlerinde, bankanın kolonlarında tıraşlama yapılarak kablo tesisatı çekildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten savcının, bina ile ilgili tüm proje, belge, fotoğraf ve videoları incelemek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği bilgiler arasında yer alıyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YETERLİ DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporunda, Penta Sitesi'nin projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı tespit edildi. Raporda, şirketin asli kusurlu olduğu ifade edilirken, belediyenin de tali kusurlu olduğu belirtildi.