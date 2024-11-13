Pentagon'a Ait Gizli Belgeleri Paylaşan Askere 15 Yıl Hapis Cezası

Gizli Bilgilerin Sızdırılması ve Cezası

ABD ordusuna ait gizli bilgilerin yer aldığı belgeleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan eski Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nisan 2023'te gözaltına alınan Teixeira, bu yılın martında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Özür Diledi, Sorumluluğunu Kabul Etti

Teixeira, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Yol açtığım tüm zararlardan dolayı özür dilerim. Tüm sorumluluğun bende olduğunu biliyorum ve sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

Mahkeme Kararı

Massachusetts Bölge Hakimi Indira Talwani, 22 yaşındaki Teixeira'nın orduya ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Teixeira, martta savcılarla anlaşarak, ABD'nin ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak sosyal medya platformu Discord'da diğer kullanıcılarla paylaştığını itiraf etmişti.

Olayın Arka Planı

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, ABD ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan 2023'te gözaltına alındı. Teixeira'nın sızdırdığı belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu öne sürülen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısına ilişkin bilgilere yer verildiği bildirildi.

Belgeler, Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programlarına ilişkin faaliyetler gibi kritik askeri ve güncel bilgileri içeriyordu. Teixeira'nın paylaştığı belgelerin, 2010 yılında yayımlanan WikiLeaks skandalı ve eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın 2013'te sızdırdığı dijital izleme faaliyetleri kadar önemli olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.