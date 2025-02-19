Pentagon'da İşten Çıkarmalar Yakında Başlıyor

Pentagon'dan İşten Çıkarmalar Hakkında Korkutan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon içerisinde işten çıkarma sürecinin yakında başlayacağına dair haberler gündemde. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), bu konuda geniş çaplı bir tasarruf uygulamasının startını vermeye hazırlanıyor.

İşten Çıkarma Sürecinin Detayları

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DOGE üyeleri bugün Pentagonu ziyaret etti. Bu ziyaret sonucunda, "binlerce kişinin" işten çıkarılmasının muhtemel olduğu ifade edildi. İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen 5 görevli, yetkililerin deneme süresini doldurmamış çalışanlar için bir liste sunmalarını talep ettiğini bildirdi.

Tasarruf Önlemleri ve Etkileri

DOGE'un tasarruf uygulamaları geniş çapta uygulandığında, Pentagon'da birçok alandan, özellikle de "araç bakımından sorumlu kaynakçılardan, ofislerdeki idari personele ve uzman mühendislerden" oluşan binlerce sivil çalışanın etkileneceği belirtiliyor.

Pentagon’un Çalışan Sayısı ve Bütçesi

ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesi 840 milyar doları aşmakta ve bu bakanlık, ülkenin en büyük federal kurumu olarak dikkat çekiyor. Pentagon'da, gaziler de dahil olmak üzere yaklaşık 950 bin sivil çalışan istihdam ediliyor.

Siyasi Yansımalar

Eski Başkan Trump, 9 Şubat Pazar günü verdiği mülakatta, ordu içindeki yolsuzlukları araştırma sözü verdi. Ayrıca, Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat Salı günü Stuttgart'ta yaptığı açıklamada, Pentagon'daki israfların ve personel sayısının ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD hükümeti, 18 Şubat Salı gününe kadar, deneme sürecindeki çalışanların listelerini teslim etmelerini istedi.