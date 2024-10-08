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Pentagon'dan Açıklama: Gallant'ın Ziyareti İran Görüşmelerini Etkilemeyecek

Pentagon, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ziyaretinin ertelenmesinin İran konusunu etkilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:29
Pentagon'dan Açıklama: Gallant'ın Ziyareti İran Görüşmelerini Etkilemeyecek

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretinin ertelenmesinin, İsrail’in İran’a yönelik misilleme hakkında yapılacak görüşmeleri etkilemeyeceğini bildirdi.

Sorana Yanıt: Etkilemeyecek

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Gallant’ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini açıklayan Singh, bunun iki ülke arasındaki diplomasiye zarar vermeyeceğini ifade etti.

Telefon Görüşmeleri Devam Edecek

Singh, iki bakan arasındaki iletişimin devam edeceğini belirtti ve "Telefonda konuşulamayacak hiçbir şey yoktur" diyerek yüz yüze toplantıların önemini vurguladı.

Güvenlik Kaygıları Hakkında Yorum

Bir basın mensubunun, İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alması hakkında duyulan endişeleri sorduğunda, Singh, "İster şahsen ister telefonda, biz İsraillilerle etkileşime devam edeceğimizden eminiz" yanıtını verdi.

Netanyahu'nun İlgisi

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gallant'ın ziyaretiyle ilgili itirazlarına dair sorular üzerine Singh, "İsrail’in iç siyasetine girmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Ziyaretin Ertelenmesi

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Ekim'de Gallant’ın 9 Ekim'de Washington'da ağırlanacağını bildirmişti. Ancak gelen son haberler, Netanyahu’nun talebi üzerine bu ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini doğruladı.

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