Pentagon'dan Füze Üretim Çağrısı: ABD Şirketlerine 2-4 Kat Talep

Pentagon'un, Çin'le olası çatışmaya hazırlanmak için ABD savunma şirketlerinden füze üretimini 2-4 kat hızlandırmalarını istediği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:08
WSJ kaynaklarına göre savunma sanayine hızlı üretim çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile ABD'li savunma sanayi şirketleri arasında, Çin ile olası bir çatışmaya hazırlık kapsamında füze üretimlerinin artırılması konulu görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Haber, Wall Street Journal (WSJ)'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre aktarılıyor.

Kaynaklar, Pentagon yetkilileriyle ülkenin büyük füze üreticilerinin üst düzey yöneticileri arasında düzenlenen toplantılarda, en fazla talep gören kritik silahların üretiminin hızlandırılmasının ele alındığını belirtti.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Stephen Feinberg'in, Mühimmat Hızlandırma Konseyi (Munitions Acceleration Council) girişiminde aktif rol aldığı ve bazı şirket yöneticileriyle haftalık görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmelerde Pentagon'un, Çin ile olası bir çatışma halinde mevcut stokların yetersiz kalabileceği endişesiyle füze tedarikçilerinden üretim oranlarını hızla 2 ila 4 katına çıkarmasını talep ettiği öne sürüldü.

Söz konusu Konseyin, Pentagon'un hazır bulundurmayı hedeflediği 12 kritik silah üzerine odaklandığı bildirildi. Bu kapsamda öne çıkan sistemler arasında Patriot hava savunma füzeleri, uzun menzilli gemi-savar füzeleri, Standard Missile-6 (SM-6), hassas vuruş füzeleri ve müşterek hava-yüzey standoff füzeleri bulunuyor.

Haberde ayrıca, Lockheed Martin ve Raytheon gibi şirketlerin olası talep artışına hazırlık amacıyla fabrika kapasitelerini genişletip yedek parça stoklarını artırdığı, ancak bazı tedarikçilerin hükümetin henüz finanse etmediği siparişlere yatırım yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Özellikle Patriot sisteminin, Lockheed Martin’in artan küresel talebe yanıt vermekte zorlanması nedeniyle öncelikli konumda olduğu vurgulandı.

