Pentagon'dan İsrail'e Destek Artışı

Pentagon, İsrail'e Askeri Destek Gönderiyor

ABD, Orta Doğu'daki İsrail savunmasını güçlendirmek amacıyla yeni bir askeri desteği devreye alıyor. Bu destek, özellikle İran'ın oluşturduğu tehditler ışığında gündeme geldi.

İlave Askeri Varlıklar

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ek askeri destek verilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Pentagon, bu karar doğrultusunda mevcut askeri varlığını yeniden gözden geçirecek.

Yeni Uçak ve Gemiler

Austin, İsrail’in bölgesel güvenliğini artırmak amacıyla Amerikan askeri unsurlarının sayısını çoğaltma ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi emrini verdi.

ABD, bölgedeki USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini konuşlandıracak. Ayrıca, balistik füze savunma sistemine sahip ilave kruvazör ve destroyerler de bölgeye intikal edecek.

Karadan Savunma Kabiliyetleri Artıyor

Böylece, Pentagon, karadan balistik füze savunma yeteneklerini artırmayı da planlıyor. Alternatif olarak, Orta Doğu’da konuşlanacak yeni bir uçak filosu da İsrail'in savunmasına destek olmak amacıyla bölgeye gönderilecek.