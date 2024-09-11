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Pentagon'dan İsrail'e Sert Mesaj: Eygi'nin Ölümü Üzerine Endişeler

ABD Savunma Bakanı, Eygi'nin ölümüyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi ve İsrail güçlerine yönelik çağrılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 03:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 03:37
Pentagon'dan İsrail'e Sert Mesaj: Eygi'nin Ölümü Üzerine Endişeler

Pentagon'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Batı Şeria'daki bir protestoda Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden İsrail güçlerini sorumlu tuttu.

Austin'den Gallant'a Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Austin’in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Görüşmede, Eygi'nin "sebepsiz ve haksız yere ölümü" konusundaki endişeler detaylandırıldı.

Austin, Gallant'tan Batı Şeria'daki angajman kurallarını yeniden gözden geçirmesini talep etti. Ayrıca, Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılması için kalıcı bir ateşkes anlaşmasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Eygi'nin Trajik Ölümü

26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride, bir İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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