Pentagon'dan Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliği Uyarısı

Pentagon'dan Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine dair inançlarını duyurdu.

Açıklamalar ve Endişeler

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında söz konusu durumu ele aldı. Kuzey Kore'den Rusya'ya gönderilen askerlerin batıya ulaştığına dair raporların geldiğini belirten Singh, bu gelişmenin ABD için "oldukça endişe verici" olduğunu ifade etti.

Singh, "Kuzey Kore'nin, Rusya'nın doğusunda eğitim almak üzere toplamda 10 bin civarında asker gönderdiğine ve bu askerlerin önümüzdeki haftalarda Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine takviye olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu. Ancak, bu askerlerin doğrudan Kursk bölgesine intikal edip etmediğini doğrulamak için henüz daha fazla bilgiye sahip olmadığını da belirtti.

Güney Kore'den Tepki

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaptığı açıklamada bu durumu ülkesine yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. "Rusya ve Kuzey Kore arasında gerçekleşen bu yasadışı askeri işbirliği uluslararası toplum için ciddi bir güvenlik tehdididir," diyen Yoon, teyakkuzda kalma çağrısında bulundu.

Geçmişteki Gelişmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret ederek, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihlerinde konuşlandırma planları olduğuna dair duyumdalarına dikkat çekti.

Beyaz Saray ise aynı gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşmak üzere 3 binden fazla askeri ülkeye getirdiğini ve bu askerlerin bir kısmının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini bildirmişti.