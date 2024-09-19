Pentagon'dan Lübnan Saldırıları Açıklaması

Pentagon’dan Lübnan'daki Saldırılara İlişkin Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan saldırıların, bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına yardım etmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Gerginlik Tırmanışı

Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Singh, "Bu saldırılar gerginliği azaltmaz," diyerek durumu özetledi.

Lübnan'daki Olaylar

17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olayda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 2,323 kişi yaralandı. Ardından, 18 Eylül'de yapılan telsiz patlamalarında ise 25 kişi öldü ve 608’den fazla insan yaralandı.

İsrail ile İlişkili Tartışmalar

Lübnanlı yetkililer saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi. Singh, "İsrail'in bölgede savunmasını destekliyoruz ancak bunun yanında bizim askerlerimizi korumak için de buradayız," dedi.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman artan bir çatışma durumu gözlemleniyor.