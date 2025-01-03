Pentagon'dan New Orleans ve Las Vegas Olaylarına İlişkin Açıklama

Pentagon'dan Olaylarla İlgili Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yılın ilk günü New Orleans’ta gerçekleşen araçlı saldırı ve Las Vegas’taki Tesla patlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında bu olaylara dair herhangi bir destek talebinin kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

Olayların Takibi ve Askeri Destek

Singh, New Orleans ve Las Vegas’taki olayları "trajik" olarak nitelendirerek, bu olayların gelişmelerini yakından izlediklerini belirtti. Sözcü, "Bugüne kadar, New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığından hiçbir destek talep edilmedi," şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, olaya karışanların askeri geçmişleri ile ilgili yönelttiği sorulara ise Singh, "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak, yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz," yanıtını verdi.

Akıl Sağlığı ve Psikolojik Destek

Gazetecilerin, her iki zanlının da akıl sağlığı ile ilgili sorularına yanıt veren Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerine getirdiğini vurguladı. Psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarının yardım talep etmeye teşvik edildiğini ifade etti.

Kobani'de Askeri Üs İddiaları Reddedildi

Basın toplantısında, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab ilçesine yeni bir askeri üs kurulup kurulmayacağı yönündeki sorulara yanıt veren Pentagon sözcüsü, Kobani’de (Aynularab) askeri üs inşa etme planı olmadığını belirtti. Singh, "Bu haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de askeri üs inşa etme planı yok," dedi.

Suriye'de DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını yineleyen Singh, Aynularab’da ABD askerinin bulunmadığını ifade ederek, "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim," dedi. Singh, Suriye’de şiddetin durması gerektiğine vurgu yaparak, ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini sözlerine ekledi.