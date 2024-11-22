DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,16 0,12%
ALTIN
2.956,14 0,11%
BITCOIN
3.383.930,37 0,03%

Pentagon'dan UCM'nin Netanyahu Tutuklama Emrine Tepki

Pentagon, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini reddettiğini açıkladı. Açıklama, Gazze'deki insani durumu göz ardı etmiyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 00:10
Pentagon'dan UCM'nin Netanyahu Tutuklama Emrine Tepki

Pentagon, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin yeni çıkardığı tutuklama emrine karşı çıktığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan karar, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh tarafından günlük basın toplantısında değerlendirildi.

UCM'nin Yargı Yetkisine İtiraz

Singh, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini kabul etmediklerini belirterek, “Savcıların bu emri çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz” dedi. Pentagon, UCM'nin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savunuyor.

Hukuki Değerlendirmeye Dair Sorular

Sözcü yardımcısı, UCM'nin Gazze'deki olaylar üzerine herhangi bir hukuki değerlendirme yapıp yapmadığı konusunda ise bilgilendirilmediğini ifade etti. “Eğer yasal bir değerlendirmeniz yoksa, UCM tarafından sunulanları nasıl reddediyorsunuz?” sorusuna karşılık “Mahkemenin kararını reddediyoruz” yanıtını verdi.

Müttefiklerin Tutumu ve Gazze'deki Durum

Singh, gazetecilerin kanada, Fransa gibi müttefik ülkelerin UCM'nin tutuklama emrini kabul ettiğini hatırlatmaları üzerine, her gün İsraillilerle etkileşim halinde olduklarını, Gazze halkına yardımın ulaştırılması için sıkı bir işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

UCM, kararında “Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü” Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardıklarını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Son 12 Saatte Gazze'de 112 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
TBMM'de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Kuruldu
4
Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
5
3. Uluslararası KBRN Kongresi: KBRN Tehditlerine Karşı Yeni Yaklaşımlar
6
Mehmet Öz, Trump'ın Adaylığının Ardından New York'ta Göründü
7
BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar