Pentagon'dan UCM'nin Netanyahu Tutuklama Emrine Tepki

Pentagon, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin yeni çıkardığı tutuklama emrine karşı çıktığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan karar, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh tarafından günlük basın toplantısında değerlendirildi.

UCM'nin Yargı Yetkisine İtiraz

Singh, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini kabul etmediklerini belirterek, “Savcıların bu emri çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz” dedi. Pentagon, UCM'nin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savunuyor.

Hukuki Değerlendirmeye Dair Sorular

Sözcü yardımcısı, UCM'nin Gazze'deki olaylar üzerine herhangi bir hukuki değerlendirme yapıp yapmadığı konusunda ise bilgilendirilmediğini ifade etti. “Eğer yasal bir değerlendirmeniz yoksa, UCM tarafından sunulanları nasıl reddediyorsunuz?” sorusuna karşılık “Mahkemenin kararını reddediyoruz” yanıtını verdi.

Müttefiklerin Tutumu ve Gazze'deki Durum

Singh, gazetecilerin kanada, Fransa gibi müttefik ülkelerin UCM'nin tutuklama emrini kabul ettiğini hatırlatmaları üzerine, her gün İsraillilerle etkileşim halinde olduklarını, Gazze halkına yardımın ulaştırılması için sıkı bir işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

UCM, kararında “Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü” Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardıklarını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.