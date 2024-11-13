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Pentagon: Gazze'deki İnsani Koşullarda İlerleme Var Ama Yetersiz

Pentagon, Gazze'ye yönelik insani yardımlarda az bir ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla çaba gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 00:19
Pentagon: Gazze'deki İnsani Koşullarda İlerleme Var Ama Yetersiz

Pentagon: Gazze'de İnsani Durumda İlerleme Var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay ABD tarafından İsrail'e iletilen mektup neticesinde, Gazze'ye insani yardımların artırılmasına yönelik 30 günlük sürenin dolmasıyla "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ifade etti. Ancak, yetkililer bu ilerlemenin yetersiz olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları İçin Çabalar Devam Ediyor

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani şartların iyileştirilmesi için Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 13 Ekim tarihli mektubunda belirtilen bazı önlemlerin İsrail tarafından ele alındığını belirtti. Ryder, "ABD hükümeti açısından ilerleme kaydedildiği inancındayız fakat daha fazlasının yapılması gerekiyor," dedi.

Baskı Süreci Sürecek

Ryder, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Eğer o mektup gönderilmemiş olsaydı şu anda gördüğümüz ilerlemeyi göremeyecektik," ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İhlallere Dikkati Çekti

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye ulaşan insani yardımın ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Dujarric, Ekim ayının bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ay olduğunu belirtti ve Dünya Gıda Programı'nın sadece yarısına ulaşabildiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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