Pentagon: Husilere Yönelik Saldırılar Hedefe Ulaşana Kadar Sürecek

Pentagon, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların hedefe ulaşana kadar devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:56
Pentagon: Husilere Yönelik Saldırılar Hedefe Ulaşana Kadar Sürecek

Pentagon'dan Çarpıcı Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların "hedefe ulaşana kadar" durmayacağını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında gerçekleşen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırılar ve Hedefler

Parnell, ABD'nin Husilere karşı düzenlediği son saldırılara dikkat çekerek, "Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pete Hegesth ile ABD liderliği, güç yoluyla barış döneminin geri döndüğünü belirtti. Hedefimize ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İlk saldırı dalgasında, Yemen genelinde 30'un üzerinde hedefin vurulduğunu belirten Parnell, bu operasyonların Amerikan çıkarlarını korumakla ilgili olduğunu vurguladı. Kızıldeniz'deki harekâtın devam ettiğini ifade eden Parnell, Husilere yönelik hava saldırılarında en az 53 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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Trump'ın, Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına yapılan saldırılara karşı Yemenli gruba "ateş yağdıracağı" uyarısında bulunduğunu aktaran Parnell, Husilere yönelik çok daha geniş bir operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Başkanın tüm seçeneklerin masada olduğunu çok net bir şekilde belirttiğini" söyledi.

Güney Sınır Durumu ve Ukrayna Görüşmeleri

ABD'nin güney sınırındaki durumu da paylaşan Pentagon Sözcüsü, yasa dışı sınır geçişlerinde yüzde 93'lük bir azalma görüldüğünü belirtti. Parnell, bu başarıya rağmen güney sınırında yüzde 100 operasyonel kontrol sağlanmadıkça durmayacaklarını ifade etti.

Ukrayna'daki ateşkes görüşmeleri konusunda da konuşan Parnell, bu sürecin "zor, kusurlu, nüanslı ve karmaşık bir süreç" olduğunu dile getirdi.

Somali'deki Hava Saldırıları

Son olarak, ABD Afrika Komutanlığı'nın Somali hükümetinin talebi üzerine 15 Mart'ta Eş-Şebab örgütüne karşı hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Parnell, Mogadişu yakınlarında gerçekleşen saldırılarda düşman savaşçılar dışında hiçbir sivil kaybın yaşanmadığını ifade etti.

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